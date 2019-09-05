Убили в день рождения: на Днепропетровщине среди мусора нашли труп женщины

Тело женщины обнаружили в подвале дома друзей, к которым именинница направлялась в гости.

В селе Маломихайловка Покровского района Днепропетровской области обнаружили труп женщины, заваленный землей и строительными материалами.

Погибшую нашли в полуразрушенном подвале старого дома, сообщает "Обозреватель".

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Местной жительнице было всего 38 лет. Женщина была засыпана землей и стройматериалами. Также на ее теле обнаружили ссадины и рубленую рану височной части головы.

Как рассказали местные жители, в день убийства женщина как раз отмечала день рождения.

"В этот день она зашла в магазин за покупками и начала показывать, что муж подарил ей цепочку за 3 тысячи гривен. При этом она стояла с большой пачкой денег в руках, окружающие это видели", - рассказали очевидцы.

После этого женщина позвонила своим подругам и узнала, что они не смогут приехать к ней на празднование. Поэтому она решила пойти в гости к друзьям. Через некоторое время свекровь умершей обнаружила ее труп в подвале дома друзей, к которым женщина направлялась.

"Эти знакомые жили небогато, часто просили в долг продукты. После такой страшной находки они пришли в магазин и скупились на большую сумму. Это насторожило", - отметили местные жители.

Односельчане добавили, что погибшая жила с мужем и свекровью, имела хорошую работу, но при этом часто могла уйти в запой.

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал УНИАН, в Днепре разыскали и задержали подозреваемую в сутенерстве женщину, которая скрывалась от следствия более двух лет.