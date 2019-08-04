На Филиппинах перевернулись три парома, 31 человек погиб (фото)

Поиски еще трех человек продолжаются.

Сегодня в результате опрокидывания трех паромов на Филиппинах погиб не менее 31 человек.

Об этом сообщила береговая охрана страны, передает Deutsche Welle.

Моторизованные лодки с деревянным корпусом перевозили 96 пассажиров и членов экипажа. Однако из-за плохих погодных условий они не достигли своих конечных точек и перевернулись возле одного из островов.

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Спасатели ищут трех человек с паромов, остальные пассажиры и члены экипажа спасены. Отмечается, что один из паромов не перевозил людей, а все его пять членов экипажа выжили.

Ежегодно десятки людей погибают из-за аварии на паромах на Филиппинах, стране, которая является архипелагом из 7100 островов.

Напомним, 29 мая возле моста Маргит в Будапеште теплоход Viking Sigyn протаранил прогулочное судно Hableány, которое затонуло. На борту Hableány находилось 33 туристы из Южной Кореи и два члена экипажа. Живыми из воды достали семерых людей.