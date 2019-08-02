В пригороде Одессы неизвестный ограбил отделение «Новой почты»

Полиция считает, что этот самый преступник сегодня обстрелял иномарку на АЗС, ранив водителя.

В пригороде Одессы неизвестный злоумышленник совершил вооруженное ограбление отделения «Новой почты».

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Нацполиции в Одесской области, нападение произошло сегодня днем в Беляевском районе области.

В частности, в отделение «Новой почты в селе Нерубайское вошел молодой мужчина с ружьем и, выстрелив в потолок, принудил молодую женщину-сотрудницу отделения отдать ему деньги из кассы.

Неизвестный был в шортах, кофте с длинным рукавом и балаклаве. После ограбления мужчина скрылся. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

По предварительным данным полиции, этот же мужчина стрелял сегодня по иномарке в Беляевском районе. Полиция считает, что преступник, возможно, пытался завладеть транспортным средством.

Проводятся соответствующие оперативные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одесской области, на трассе Киев-Одесса, неизвестный из ружья расстрелял автомобиль. В частности, инцидент произошел на автозаправке недалеко от села Нерубайское Беляевского района. Злоумышленник подошел к автомобилю Mitsubishi и несколько раз выстрелил в лобовое стекло авто. Водитель получил ранения и был доставлен в больницу.