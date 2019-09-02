цей матеріал доступний українською

"П*зда, чувствую себя богом": полицейский прокатился с пивом за рулем и стал "звездой" (видео)

17:53, 02 сентября 2019
Происшествия
1601 0
Дата и время съемки не известны / скриншот из видео

Видео было опубликовано в сторис на его странице в Instagram.

Читайте такжеВ России пьяный полицейский до смерти избил подростка

На видео полицейский за рулем автомобиля с бутылкой в руке.

"Всю жизнь так хотел на*уй ездить. П*зда. Чувствую себя богом", - комментирует он, отпивая глоток из бутылки.

Дата и время съемки не известны.

"Новый начальник, красивая жизнь. Модные машины. Личные водители. Но сейчас пока не о нем, сейчас о любителях пить пивко за рулем модной тачки из следственного отдела. Послушайте мечты этого Бога. Мне добавить нечего", - прокомментировал журналист общественной организации "Безопасный город" Юрий Головчук, который распространил видео с пьющим за рулем полицейским.

Пока официальной реакции нет.

Как сообщал УНИАН, в селе Новая Басань Бобровицкого района Черниговской области сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в нетрезвом состоянии ездил за рулем автомобиля и устроил стрельбу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#полицияпогода в Одессе