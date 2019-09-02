"П*зда, чувствую себя богом": полицейский прокатился с пивом за рулем и стал "звездой" (видео)
Сотрудник Приморского райотдела полиции Одессы Сергей Коваль ехал за рулем BMW с пивной бутылкой.
Видео было опубликовано в сторис на его странице в Instagram.
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На видео полицейский за рулем автомобиля с бутылкой в руке.
"Всю жизнь так хотел на*уй ездить. П*зда. Чувствую себя богом", - комментирует он, отпивая глоток из бутылки.
Дата и время съемки не известны.
"Новый начальник, красивая жизнь. Модные машины. Личные водители. Но сейчас пока не о нем, сейчас о любителях пить пивко за рулем модной тачки из следственного отдела. Послушайте мечты этого Бога. Мне добавить нечего", - прокомментировал журналист общественной организации "Безопасный город" Юрий Головчук, который распространил видео с пьющим за рулем полицейским.
Пока официальной реакции нет.
Как сообщал УНИАН, в селе Новая Басань Бобровицкого района Черниговской области сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в нетрезвом состоянии ездил за рулем автомобиля и устроил стрельбу.