В столичной новостройке произошел масштабный пожар, район затянуло черным дымом (фото, видео)

На новостройке произошло возгорание утеплителя фасада дома на площади 200 кв. м.

В одной из новостроек в Оболонском районе Киева произошел масштабный пожар, в результате которого в небо поднялся огромный столб черного дыма.

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Как сообщили в ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в 12.07.

"На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожарные установили, что на новостройке произошло возгорание утеплителя фасада дома на площади 200 кв. м", - говорится в сообщении.

В настоящее время пожар ликвидирован. К ликвидации огня были привлечены 6 единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава Киевского гарнизона.

Погибших и травмированных нет. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 30 августа во Львове произошел масштабный пожар на полиграфическом предприятии.