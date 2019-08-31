В Днепропетровской области маршрутка столкнулась с грузовиком: пострадали 10 человек (фото, видео)

В результате ДТП пострадали 10 человек (водитель и 9 пассажиров микроавтобуса), которые направлены на медицинское обследование в городскую больницу.

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика пострадали 10 человек.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла утром 31 августа на Елизаветовском шоссе, вблизи села Елизаветовка (Петриковский район).

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошло столкновение двух автомобилей: микроавтобуса Mercedes, который осуществлял рейс по маршруту "Днепр – Каменское", и грузового автомобиля DAF с прицепом. В результате ДТП пострадали 10 человек (водитель и 9 пассажиров микроавтобуса), которые направлены на медицинское обследование в городскую больницу", - отмечается в сообщении.

Сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя микроавтобуса и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине в ДТП попал народный депутат от партии «Европейская солидарность» Михаил Бондарь.