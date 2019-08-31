Полиция назвала причину аварии, где пострадал нардеп Бондарь

ДТП произошло вчера вечером на автодороге "Киев-Чоп", травмы различной степени тяжести получили пять человек, среди которых депутат от партии «Европейская солидарность» Михаил Бондарь.

Полиция назвала причину аварии, где пострадал народный депутат Украины от фракции «Европейская Солидарность» Михаил Бондарь.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, 30 августа вечером на 111 км автодороги "Киев-Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковушек. В результате травмы различной степени тяжести получили пять человек. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

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Предварительно установлено, что около 17:50 на трассе "Киев-Чоп", вблизи г.. Коростышев, 25-летний водитель "Мицубиси", направляясь из столицы, не справился с управлением и столкнулся в правой полосе движения с грузовиком "Камаз", что ехала впереди. От удара легковушка перевернулась, а его правое переднее колесо видьедналось от конструкции и попало в автомобиль "Фольксваген", который ехал позади.

В результате травмы различной степени сложности получили пять человек, водители "Мицубиси" и "КамАЗа" и три пассажира легковушки. Двое из них, 25-летнюю жену водителя и 39-летнего мужчину, были госпитализированы в Коростышевскую больницы. Среди травмированных также 43-летний народный депутат.

Как стало известно УНИАН из информированных Джаред, этим депутатом является народный депутат Украины от фракции «Европейская Солидарность» Михаил Бондарь.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Коростышевского ОП и Главного управления Нацполиции в области. Начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.