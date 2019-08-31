Полиция назвала причину аварии, где пострадал нардеп Бондарь
Полиция назвала причину аварии, где пострадал народный депутат Украины от фракции «Европейская Солидарность» Михаил Бондарь.
Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, 30 августа вечером на 111 км автодороги "Киев-Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковушек. В результате травмы различной степени тяжести получили пять человек. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.
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Предварительно установлено, что около 17:50 на трассе "Киев-Чоп", вблизи г.. Коростышев, 25-летний водитель "Мицубиси", направляясь из столицы, не справился с управлением и столкнулся в правой полосе движения с грузовиком "Камаз", что ехала впереди. От удара легковушка перевернулась, а его правое переднее колесо видьедналось от конструкции и попало в автомобиль "Фольксваген", который ехал позади.
В результате травмы различной степени сложности получили пять человек, водители "Мицубиси" и "КамАЗа" и три пассажира легковушки. Двое из них, 25-летнюю жену водителя и 39-летнего мужчину, были госпитализированы в Коростышевскую больницы. Среди травмированных также 43-летний народный депутат.
Как стало известно УНИАН из информированных Джаред, этим депутатом является народный депутат Украины от фракции «Европейская Солидарность» Михаил Бондарь.
На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Коростышевского ОП и Главного управления Нацполиции в области. Начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.