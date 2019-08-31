В центре Киева «накрыли» подпольное казино (фото, видео)

По информации СБУ, игорное заведение работало при содействии сотрудников правоохранительных органов.

Оперативники Службы безопасности Украины пресекли деятельность подпольного казино в торговом центре «Олимпийский», который находится в центре Киева, сообщили в СБУ.

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«Оперативники спецслужбы установили, что в торговом центре «Олимпийский» дельцы организовали нелегальное игорное заведение с разным уровнем «доступа». Для рядовых игроков работали 113 игровых автоматов, элитные «клиенты» могли попасть в замаскированный вип-зал соблюдая все условия конспирации», - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что правоохранители больше часа заходили в помещение, где находились 17 игровых столов и шесть рулеток.

«Во время проведения санкционированных следственных действий были изъяты носители информации, «черную бухгалтерия», которые подтверждают осуществление противоправной деятельности. Также опрошено более десяти человек, которые показали участие в функционировании подпольного заведения», - сообщили в ведомстве.

По информации СБУ, игорное заведение работало при содействии сотрудников правоохранительных органов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.