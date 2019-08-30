В Словакии задержали украинского контрабандиста, пересекшего границу на мотопаратрайке

Словацкой полиции удалось отыскать место посадки летательного аппарата.

В Словакии в ночь на 30 августа задержали украинского контрабандиста, который пересек границу на мотопаратрайке.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ Украины.

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Сначала украинские пограничники во время патрулирования границы услышали шум двигателя. Полет неизвестного устройства также зафиксировали тепловизионные комплексы. Пограничники отделения «Паладь-Комаровцы» сообщили об обнаруженном аппарате своих словацких коллег из отдела пограничного контроля «Вышне-Немецкое».

Словацкой полиции удалось отыскать место посадки летательного аппарата. В районе Собранце, за несколько километров от украинско-словацкой границы, они обнаружили мотопаратрайк, обустроенный для незаконного перемещения контрабандных товаров. Управлял летательным аппаратом гражданин Украины, который и был задержан.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия и следственные действия в отношении задержанного и совершенного им правонарушения.

Как сообщал УНИАН, польские пограничники задержали на украинско-польской границе гражданина Украины, который вез 25 поддельных удостоверений личности.