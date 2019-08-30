В Сумах мужчина застрелил сына и закопал тело, заявив полиции об исчезновении парня (фото)

В поисках пропавшего молодого мужчины были задействованы около двухсот работников полиции.

В Сумах полиция разоблачила мужчину в убийстве 26-летнего сына, которого он застрелил и закопал тело, после чего написал заявление об исчезновении молодого человека.

Как сообщили УНИАН отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, когда работники Сумского отдела полиции получили оперативную информацию о том, что 62-летний сумчанин убил своего сына, а тело вывез в неизвестном направлении, они открыли уголовное производство и начали неотложные действия по установлению местонахождения молодого мужчины.

По информации начальника Сумского отдела полиции Павла Карабуты, отец парня, которого работники полиции застали в состоянии алкогольного опьянения, категорически отрицал свою причастность и к его возможной смерти, и к исчезновению. Мужчина даже обратился с письменным заявлением, что его сын пропал без вести.

«В поисках 26-летнего сумчанина были задействованы около двухсот полицейских. Они прочесывали местность, проводили другие следственно-оперативные мероприятия. Работа с его отцом тоже не прекращалась. Во время очередной беседы с правоохранителями он признался в убийстве», - отметил Карабута.

Предварительно установлено, что 22 августа между мужчинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора. Отец обвинил сына в краже денег и спиртного и выстрелил в молодого человека из обреза охотничьего ружья, которое незаконно хранил в гараже.

Ранения оказалось не совместимым с жизнью, молодой человек скончался.

Чтобы избежать ответственности за содеянное, пенсионер замотал тело сына в надувную резиновую лодку, загрузил в легковой автомобиль, вывоз и закопал, а лодку и обрез ружья утопил в водоеме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, после признания задержанный указал место захоронения тела на территории одного из дачных кооперативов областного центра, где его и обнаружили сотрудники полиции в четверг, 29 августа.

«Сейчас действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Прокурор и следователь направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы», - рассказал первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Роман Удовиченко.

Проводятся дальнейшие следственные действия.