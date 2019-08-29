Под обломками разрушенного дома в Дрогобыче нашли тела уже восьми погибших

В то же время в ГСЧС сообщают, что спасли семь человек, среди которых пять детей.

По состоянию на 6 утра 29 августа спасатели продолжают разбирать завалы на месте разрушенного жилого дома в Дрогобыче. Под завалами обнаружили тела восьмерых погибших, среди них есть ребенок.

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В то же время в ГСЧС сообщают, что спасли 7 человек, среди которых 5 детей. Пострадавших госпитализировали. Всех жителей пострадавшего дома эвакуировали, им оказывается психологическая помощь

Отмечается, что поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут продолжаться до окончательного обнаружения пропавших людей.

Напомним, в ночь на 28 августа произошел обвал в четырехэтажном четырехподьездном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области.

Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел вследствие взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной. В компании «Львовгаз» также опровергли, что взрыв газа мог стать причиной обвала многоэтажки. В Дрогобыче 29 и 30 августа объявлены днями траура.

Президент Украины Владимир Зеленский после трагедии в Дрогобыче заявил о необходимости провести аудит всех жилых домов в стране.