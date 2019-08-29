На Черкасщине мужчина подрезал дочь, а сына выбросил в колодец

Дети с телесными повреждениями доставлены в больницу.

В Черкасской области злоумышленник нанес ножевые ранения приемной дочери, а родного сына выбросил в колодец.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Сообщение о том, что мужчина нанес телесные повреждения двум малолетним детям, поступило сегодня вечером в Тальновское отделение полиции.

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На месте происшествия правоохранители выяснили, что хозяин дома нанес несколько ножевых ранений приемной 10-летней дочери, а 3-летнего сына сбросил в колодец глубиной 18 метров и скрылся. На момент приезда медиков и спасателей дети были живы.

Работники ГСЧС вытащили мальчика из колодца и передали врачам, которые уже оказывали помощь травмированной девочке. Детей с телесными повреждениями доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Злоумышленника полицейские нашли на территории района, где он скрывался в кустах. Он задержан, с ним работают следователи.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Как сообщал УНИАН, в Днепре дети, играя во дворе, облили бензином и подожгли 8-летнего Кирилла Яцуна. Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу.