В Дрогобыче ребенок позвонил из-под обломков разрушенного дома и попросил помощи (видео)

К спасательным работам привлечены полтысячи человек, спецтехника и кинологи с собаками.

Спасателям, которые разбирают завалы дома в Дрогобыче, сообщили о ребенке, который смогла позвонить из-под обломков здания.

Читайте такжеПричиной обвала жилого дома в Дрогобыче не был взрыв газа - ГСЧС

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что о ребенке сотрудникам ГСЧС сообщил мужчина, который находился в шоковом состоянии.

Поиск людей на обвале продолжается. Здание отгородили, есть опасность, что дом посыпется дальше.

К спасательным работам привлечены полтысячи человек, спецтехника и кинологи с собаками. Рядом с домом собрались сотни жителей Дрогобыча.

Ранее в ГСЧС заявили, что под завалами жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области могут быть еще 5 человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 августа, в 02:46 в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области произошел взрыв газа. Вследствие взрыва разрушен подъезд с первого по четвертый этаж. По состоянию на 08:30 в результате взрыва погибли два человека и семь человек, в том числе четыре ребенка, госпитализированы.