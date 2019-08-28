Под завалами дома в Дрогобыче могут находиться еще пять человек - спасатели

По словам представителя ГСЧС, спасательные работы будут осуществляться до окончательного выявления людей, судьба которых остается неизвестной.

Под завалами жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области могут быть еще 5 человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Петр Коротинский на брифинге в Киеве.

«Найдены двое погибших, по оперативным данным, под завалами могут находиться 5 человек, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих людей в этих квартирах», - заявил он.

По словам представителя ГСЧС, спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 августа, в 02:46 в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области произошел взрыв газа. Вследствие взрыва разрушен подъезд с первого по четвертый этаж. По состоянию на 08:30 в результате взрыва погибли два человека. Семь человек, в том числе четыре ребенка, госпитализированы.