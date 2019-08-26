В Одесской области задержан военнослужащий, который подозревается в том, что во время несения службы на КПП застрелил сослуживца.

В Одесской области в связи с убийством морпеха начато служебное расследование.

Об этом сообщил пресс-центр командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

«В воскресенье, 25 августа, в одной из военных частей морской пехоты произошел трагический случай гибели военнослужащего. По указанию командующего Военно-Морских Сил ВС Украины в военной части проводится служебная проверка», - сказано в сообщении.

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Как отмечается, сейчас по факту гибели правоохранительные органы проводят следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области задержан военнослужащий, который подозревается в том, что во время несения службы на КПП застрелил сослуживца. Согласно данным полиции, ЧП случилось днем 25 августа в селе Дачное Беляевского района, где дислоцируется 35-я отдельная бригада морской пехоты.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.