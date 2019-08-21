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Жителям Луганской области спасатели начали подвозить воду

10:33, 21 августа 2019
Происшествия
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В течение суток населению Луганщины доставили техническую и питьевую воду, в частности – спецмашинами спасателей / Фото пресс-службы ГСЧС

Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что в течение суток населению доставили 76 кубометров технической и 40 кубометров питьевой воды; подразделениями ГСЧС – 61 кубометр технической и 40 кубометров питьевой воды).

19 августа из-за задолженности за электричество было отключено четыре насосные и две канализационные насосные станции КП "Лисичанскводоканал", вследствие чего без водоснабжения остались более 80 тысяч жителей больших городов Луганщины.

Как сообщал УНИАН, 7 июля на Луганщине произошло повреждение магистральной линии электропередач – 220 кВ. В результате чего частично без электроснабжения остались Северодонецк, Лисичанск, Новодруженск, Олесандривск, Приволье, Сватово, Кременная и Рубежное (около 40 тысяч абонентов).

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Теги: #ГСЧС#вода#Луганская область