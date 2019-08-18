Одна из пострадавших в одесском отеле «Токио Стар» выписалась из больницы
В Одессе одна из женщин, пострадавшая во время пожара в отеле «Токио Стар», выписалась из больницы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, из Одесской городской клинической больницы №10, в ожоговое отделение которой вчера ночью доставили часть пострадавших, выписалась одна пациентка.
Читайте такжеНекоторых жертв пожара в одесской гостинице «Токио Стар» уже опознали – судмедэксперт
«Из 10-й больницы выписалась женщина из Херсона. Осталось 5 человек, из них 4 в реанимации», - сообщили в мэрии.
В Одесском областном медицинском центре остаются два пациента, один из которых - в реанимации.
«Все больные стабильные, без ухудшений. Наметилась положительная динамика», - отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа в одесском отеле ”Токио Стар” произошел пожар. 9 человек погибли, 9 госпитализировали. Один из них - гражданин Сьерра-Леоне сказал, что хочет отбыть на родину. В числе госпитализированных была также жительница Херсонской области Елена Хомич, 1996 г. р.
Правоохранители задержали владельца отеля «Токио Стар», известного предпринимателя Вадима Черного. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас прокуратура готовит ему подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель 9 человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.