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На Львовщине упал вертолет Ми-2 с двумя людьми на борту

10:47, 17 августа 2019
Происшествия
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На Львовщине упал вертолет Ми-2 / фото УНИАН

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС во Львовской области, инцидент произошел 16 августа.

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Отмечается, что в 15:33 от оперативного дежурного Западного РКЦ (Куц) поступило сообщение о том, что на аэродроме «Броды» во время взлета с высоты около 3-4 м упал на правый бок вертолет Ми-2.

На борту вертолета находились два члена экипажа.

В результате происшествия травмированных нет, возгорание не произошло. По факту падения вертолета проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 мая возле села Сестрятин в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы погибли 4 члена экипажа.

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Теги: #Львовщина#вертолетпогода во Львове