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Появились фото с места крушения военного вертолета Ми-8 на Ривненщине

10:34, 30 мая 2019
Происшествия
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На Ривненщине упал военный вертолет Ми-8 / фото полиции

Фото предоставлено корреспонденту УНИАН в региональном управлении полиции Хмельницкой области.

фото полиции

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 мая возле села Сестрятин в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы погибли 4 члена экипажа.

фото полиции

На месте падения вертолета нашли уже два тела, еще двух бойцов ВСУ продолжают искать.

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Новость в сюжете: Крушение военного вертолета Ми-8 на Ривненщине
Теги: #Ривненщина#катастрофа МИ-8погода в Ровно