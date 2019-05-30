Появились фото с места крушения военного вертолета Ми-8 на Ривненщине
10:34, 30 мая 2019Происшествия
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На месте аварии продолжаются поиски тел погибших.
На Ривненщине упал военный вертолет Ми-8 / фото полиции
Появились фото с места катастрофы военного вертолета Ми-8 на Ривненщине, в результате которой погибли четверо человек.
Фото предоставлено корреспонденту УНИАН в региональном управлении полиции Хмельницкой области.
фото полиции
Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 мая возле села Сестрятин в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы погибли 4 члена экипажа.
фото полиции
На месте падения вертолета нашли уже два тела, еще двух бойцов ВСУ продолжают искать.
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Новость в сюжете: Крушение военного вертолета Ми-8 на Ривненщине