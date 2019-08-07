В Киеве возле метро "Дарница" горит рынок (фото, видео)
11:03, 07 августа 2019Происшествия
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Информации о погибших и травмированных нет.
Пожар произошел 7 августа / facebook.com/DSNSKyiv
На крытом рынке в Днепровском районе столицы по адресу ул. Строителей, 40, в среду, 7 августа, произошел пожар.
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Горела кровля над четырьмя павильонами крытого рынка площади 70 кв. м., огонь быстро распространялся, сообщает пресс-служба ГСЧС.
В 10:39 пожар был локализован на площади 250 кв. м. Ликвидация, к которой привлечены 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 пожарных, продолжается.
Информации о погибших и травмированных нет. Причина возникновения возгорания будут выясняться после ликвидации пожара.
facebook.com/DSNSKyiv
Ранее в селе Тарасовка Киевской области возник пожар на территории модульной АЗС. В результате инцидента одного человека госпитализировали в больницу с ожогами.
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