В Киеве возле метро "Дарница" горит рынок (фото, видео)

Информации о погибших и травмированных нет.

На крытом рынке в Днепровском районе столицы по адресу ул. Строителей, 40, в среду, 7 августа, произошел пожар.

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Горела кровля над четырьмя павильонами крытого рынка площади 70 кв. м., огонь быстро распространялся, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 10:39 пожар был локализован на площади 250 кв. м. Ликвидация, к которой привлечены 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 пожарных, продолжается.

Информации о погибших и травмированных нет. Причина возникновения возгорания будут выясняться после ликвидации пожара.

Ранее в селе Тарасовка Киевской области возник пожар на территории модульной АЗС. В результате инцидента одного человека госпитализировали в больницу с ожогами.