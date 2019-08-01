Под Киевом горела АЗС, есть пострадавший

Огонь уничтожил 2 заправочные колонки, емкость с дизтопливом на 10 кубических метров и здание охраны.

В селе Тарасовка Киевской области возник пожар на территории модульной АЗС. В результате инцидента одного человека госпитализировали в больницу с ожогами.

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Как сообщается в сводке на сайте ГСЧС, пожар возник утром 1 августа, в 04:48. Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. Уже через час пожар ликвидировали спасатели.

Огонь уничтожил 2 заправочные колонки (бензин и сжиженный газ), пластиковую емкость с дизтопливом на 10 кубических метров, здание охраны. Поврежден легковой автомобиль.

Спасены 2 наземные емкости объемом по 20 кубических метров (бензин и сжиженный газ). К тушению от ГСЧС привлекалось 30 человек личного состава и 5 единиц техники.

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