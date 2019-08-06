Стали известны подробности взрыва гранаты в больнице Одесской области (фото, видео)

Во время взрыва в больнице погибла сотрудница медучреждения и ее муж. Именно он пронес в помещение две боевые гранаты.

В городе Раздельная Одесской области во время взрыва в больнице погибла сотрудница медучреждения и ее муж.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из подсобных помещений больницы.

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На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

«Поскольку через окно виднелись чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские оцепили здание, отвели людей на безопасное расстояние, и ждали приезда взрывотехников», - сообщили в главке.

Позднее было установлено, что к 44-летней работнице пищеблока больниц, пришел ее гражданский муж, 1965 г.р.

Как предполагается, именно он принес с собой две боевые гранаты. Он прошел к женщине, которая в отдельно стоящем здании находилась одна. Мужчина зашел в помещение, закрыл дверь и раздался взрыв.

Прибыв на место, специалисты взрывотехнической службы обнаружили возле обезображенных тел не сработавшую гранату РГД-5, которая была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии. Данный боеприпас специалисты обезвредили, а в ходе дальнейшего осмотра помещения было установлено, что взорвалась граната Ф-1.

«В результате взрыва погибла сотрудница пищеблока и ее супруг. Других пострадавших нет», - заявили в полиции.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать полиция. Обстоятельства устанавливаются.

Событие квалифицировано по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Видео: Поліція Одещини

Как сообщал УНИАН, больнице города Раздельная Одесской области сегодня погибли два человека в результате взрыва боевой гранаты.