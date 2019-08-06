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На Одесщине в больнице взорвалась граната, есть жертвы

20:29, 06 августа 2019
Происшествия
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В Одесской области в результате взрыва в больнице погибли два человека / фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, граната взорвалась в пищеблоке Раздельнянской центральной районной больницы.

По предварительным данным, погибли двое людей.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Как сообщал УНИАН, 5 августа в Тернополе прохожий пострадал от взрыва замаскированной под подарок бомбы, оставленной на авто.

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Теги: #взрыв#жертвы#больница#Одесская областьпогода в Одессе