На Одесщине в больнице взорвалась граната, есть жертвы
20:29, 06 августа 2019Происшествия
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На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
В Одесской области в результате взрыва в больнице погибли два человека / фото УНИАН
В больнице города Раздельная Одесской области сегодня погибли двое людей в результате взрыва боевой гранаты.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, граната взорвалась в пищеблоке Раздельнянской центральной районной больницы.
По предварительным данным, погибли двое людей.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
Как сообщал УНИАН, 5 августа в Тернополе прохожий пострадал от взрыва замаскированной под подарок бомбы, оставленной на авто.
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