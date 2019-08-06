Во Львове правоохранители задержали мужчину, который по лестнице залез в квартиру и пытался ее ограбить (видео)
12:30, 06 августа 2019Происшествия
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Сопротивления 29-летний львовянин не оказывал и в намерениях украсть что-то ценное - признался.
Львовские копы задержали мужчину, который по лестнице залез в квартиру и пытался ее ограбить
Выдала лестница: львовские копы задержали мужчину, который по лестнице залез в квартиру и пытался ее ограбить.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Подозрительного мужчину с лестницей, который около часа ночи ходил между домами - заметили местные жители и позвонили на 102.
Когда же приехавшие патрульные увидели, что к балкону второго этажа приставлена лестница. Ею инспекторы попали в квартиру, увидели там беспорядок и услышали шаги в соседней комнате.
Мужчину задержали. Сопротивления 29-летний львовянин не оказывал, и в намерениях украсть что-то ценное - признался.
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