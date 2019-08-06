В Полтавской области водитель ВАЗа сгорел заживо в автомобиле после ДТП

Машина слетела с трассы на закругленном участке дороги.

В Полтавской области возле села Михайленки Кременчугского района сегодня утром на автотрассе «Кременчуг-Власовка» автомобиль ВАЗ-2104 съехал с трассы, врезался в дерево и загорелся.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кременчугского отдела полиции.

По словам пресс-офицера Анны Васенко, машина слетела с трассы на закругленном участке дороги.

«Тормозной путь у машины после того, как она слетела с трассы, был 50 метров. Это было на закруглении дороги, где опасный участок. В машине полностью сгорел водитель. Личность водителя устанавливается. На месте работает ГСЧС», - сообщила Васенко.