В Харьковской области в результате ДТП с участием грузовика погибли три человека

Авария произошла около 17:00 в городе Люботин.

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика погибли три человека.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, авария произошла сегодня, 3 августа, около 17:00 в городе Люботин.

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По предварительным данным, в результате столкновения грузового автомобиля Renault и ВАЗ 2112 погиб 56-летний водитель и 2 пассажира легковушки - женщина и мужчина. 50-летний водитель грузовика получил телесные повреждения.

Информация о ДТП зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинского отделение полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.