Появилось видео гибели известного диджея в ДТП
07:02, 03 августа 2019Происшествия
596 0
Как видно на кадрах, Лисогор двигался на мотоцикле Honda в средней полосе.
Александра Лисогора подрезал автомобиль / фото: facebook.com/mixmaster.gabber
В сети появилось видео трагической гибели в Киеве диджея Александра Лисогора, выступавшего под псевдонимом Gabber.
Читайте такжеСтали известны подробности смерти популярного диджея, разбившегося в ДТП
Соответствующее видео опубликовал «Информатор».
Как видно на кадрах, Лисогор двигался на мотоцикле Honda в средней полосе, когда в его байк с третьей полосы внезапно влетел легковой автомобиль Hyundai Trajet. Байк застрял под передним левым колесом, а диджей - под бампером.
При этом после столкновения водитель автомобиля не остановился и протащил жертву более сотни метров.
Как сообщал УНИАН, Лисогор умер в больнице в результате тяжелых травм. Как сообщила его коллега Юлия Киндеева, у него диагностировали переломы ребер, таза, ушиб сердца и кровоизлияние в легкие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter