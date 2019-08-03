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Появилось видео гибели известного диджея в ДТП

07:02, 03 августа 2019
Происшествия
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Александра Лисогора подрезал автомобиль / фото: facebook.com/mixmaster.gabber

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Соответствующее видео опубликовал «Информатор».

Как видно на кадрах, Лисогор двигался на мотоцикле Honda в средней полосе, когда в его байк с третьей полосы внезапно влетел легковой автомобиль Hyundai Trajet. Байк застрял под передним левым колесом, а диджей - под бампером.

При этом после столкновения водитель автомобиля не остановился и протащил жертву более сотни метров.

Как сообщал УНИАН, Лисогор умер в больнице в результате тяжелых травм. Как сообщила его коллега Юлия Киндеева, у него диагностировали переломы ребер, таза, ушиб сердца и кровоизлияние в легкие.

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Теги: #Киев#ДТП#Диджейпогода в Киеве