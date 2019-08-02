В Запорожье перерезали горло криминальному авторитету (видео 18+)

На видеозаписи зафиксировано, как убийцы уходят с места инцидента.

В Запорожье в четверг, 1 августа, в собственном дворе убили местного криминального авторитета Алексея Петрова по прозвищу "Петрик".

Об этом сообщает издание IPnews.

На видео видно, как на мужчину, который скончался на месте, напали двое неизвестных. Они начали его избивать, при этом один из преступников несколько раз ударил жертву ножом. После нескольких секунд борьбы мужчину оттащили за припаркованное авто.

Также на ролике видно, как убийцы уходят с места инцидента. У одного из них нож, а руки практически по локти испачканы в крови.

По данным СМИ, криминальный авторитет занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, которые скапливались на местной свалке "Черная Гора".

До 2000 года Алексей Петров был одним из пяти членов известной группировки "Франца". В последнее время Петров проживал в частном секторе в поселке Второмайский.

Осторожно, видео содержит сцены насилия!