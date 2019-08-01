В Житомирской области вандалы разбили памятники бойцов АТО на «Аллее славы» (фото)

Сейчас территорию кладбища обследуют на предмет других случаев вандализма.

На Житомирщине в городе Новограде-Волынском неизвестные злоумышленники разбили памятники на могилах погибших воинов АТО на «Аллее славы» на городском кладбище.

Читайте такжеВо Львове неизвестные украли цифры с памятника героям ЗУНР (фото)

Как сообщили УНИАН в отделе информации и связей с общественностью Новоград-Волынского городского совета, в ночь на 1 августа на кладбище по улице Чехова в городе Новоград-Волынском на «Аллее славы» неизвестные разбили 6 памятников на могилах, 4 из которых - на месте захоронения погибших участников АТО.

Вандалы повредили могилы, повалив и разбив гранитные плиты.

По этому поводу руководство коммунального предприятия «Новоград-Волынскжилосервис» уже обратилось в правоохранительные органы.

Сейчас территорию кладбища обследуют на предмет других случаев вандализма.