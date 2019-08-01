Украл 4 тысячи и телефон: задержан водитель такси, который вывез в лес девушку и изнасиловал

Злоумышленник заставил девушку перевести около 4 тыс. грн с ее карточки на его счет, отобрал у нее мобильный телефон и скрылся.

Столичные правоохранители установили и задержали злоумышленника, который в ночь на 31 июля изнасиловал и ограбил 25-летнюю жительницу Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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«Девушка остановила такси в районе Академгородка в Киеве, чтобы добраться домой за город. Однако во время поездки водитель съехал с автомагистрали в лесную зону, закрыл дверцу автомобиля на центральный замок и изнасиловал потерпевшую, применяя физическое насилие», - говорится в сообщении.

После этого мужчина заставил девушку перевести около 4 тыс. грн с ее карточки на его счет, отобрал у нее мобильный телефон и скрылся.

Злоумышленником оказался 29-летний уроженец Днепра.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.