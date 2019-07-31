В Киеве грабитель проглотил сорванную с пенсионерки цепочку (фото)

Во время медосмотра на рентгеновском снимке задержанного врачи обнаружили украшение.

В Киеве задержали мужчину, который после ограбления 73-летней женщины проглотил ее цепочку.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, на улице Голосеевской 26-летний житель Луганской области, ранее судимый за кражи, сорвал с шеи 73-летней женщины цепочку, отобрал у нее кошелек с деньгами и пытался скрыться.

Злоумышленника остановили граждане, ставшие свидетелями преступления.

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Правоохранители задержали мужчину. Во время поверхностного осмотра у мужчины нашли кошелек потерпевшей. Впоследствии он признался полицейским, что сорванную цепочку проглотил. Во время медосмотра на рентгеновском снимке задержанного врачи обнаружили украшение.

В отношении задержанного начато уголовное производство по части второй статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему объявили о подозрении. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.