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Под Винницей во время движения загорелась пригородная электричка (фото, видео)

14:45, 31 июля 2019
Происшествия
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На Винничине горела электричка / ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС в Винницкой области, спасатели получили сообщение об инциденте утром 31 июля, в 9:42. Горел хвостовой вагон электрички, без пассажиров.

На место направили спасателей и пожарный поезд, уже в 10:43 пожар был ликвидирован. Причину происшествия устанавливают специалисты.

Свидетели инцидента в соцсетях утверждают, что в электричке в момент возникновения пожара находились люди, однако их быстро высадили. Пострадавших нет.

Ранее в Днепре во время движения загорелся трамвай №9.

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Теги: #пожар#электричкапогода в Виннице