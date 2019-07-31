Под Винницей во время движения загорелась пригородная электричка (фото, видео)

Горел хвостовой вагон электрички, пассажиров в нем не было.

Вблизи села Тартак Винницкой области прямо на пути загорелся вагон электрички «Козятин-Жмеринка».

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС в Винницкой области, спасатели получили сообщение об инциденте утром 31 июля, в 9:42. Горел хвостовой вагон электрички, без пассажиров.

На место направили спасателей и пожарный поезд, уже в 10:43 пожар был ликвидирован. Причину происшествия устанавливают специалисты.

Свидетели инцидента в соцсетях утверждают, что в электричке в момент возникновения пожара находились люди, однако их быстро высадили. Пострадавших нет.

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