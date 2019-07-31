Женщина решила ладонью «придержать соску во рту» ребенка, чтобы тот перестал плакать и уснул, но таким образом она перекрыла доступ воздуха к носу и рту.

В Одесской области осуждена женщина, убившая своего 4-месячного ребенка осенью 2018 года.

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из решения Любашевского районного суда Одесской области, принятом на прошлой неделе.

В документе сказано, что подсудимая - уроженка села Нестоита Котовского района Одесской области во время убийства находилась дома с сыном одна.

Установлено, что примерно с 6 утра 31 октября до 01.30 следующего дня, 1 ноября 2018 года мальчик периодически громко плакал, что мешало его матери отдыхать.

Женщина признала, что, считая сына голодным, несколько раз пыталась покормить его молочной смесью, которую он срыгивал. Затем перестала кормить, по ее словам, «чтобы ребенок не захлебнулся рвотными массами, и, пытаясь успокоить младенца, сунула ему в рот пустышку. Однако мальчик выплевывал соску и продолжал плакать.

Как следует из судебного документа, женщина решила ладонью «придержать соску в его рту», чтобы перестал плакать и уснул.

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«Находясь в утомленном состоянии, будучи в своих действиях неосторожной и проявляя преступную небрежность, обвиняемая сунула младенцу в рот детскую соску, и придержала ладонью ее примерно 2 минуты», - говорится в решении.

В результате, своей рукой она перекрыла доступ воздуха к носу и рту младенца.

Обвиняемая утверждает: думая, что сын спит, она легла рядом с ним в постель и заснула, а мертвым обнаружила его только утром.

Судебно-медицинская экспертиза установила – смерть ребенка наступила в результате асфиксии.

«Таким образом, обвиняемая своими действиями совершил убийство по неосторожности, за которое предусмотрена ответственность по ч.1 ст. 119 УК Украины», - говорится в документе.

Свою вину обвиняемая признала. Учитывая это и другие причины, в том числе наличие у обвиняемой еще одного малолетнего ребенка, суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы. Но на основании ст. 75 УК Украины осужденную освободили от отбывания назначенного судом наказания с испытательным сроком 2,5 года.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября 2018 года в райцентре Подольск Одесской области была задержана женщина, которая подозревается в убийстве своего 4-месячного ребенка.

Тогда женщине сообщили о подозрении по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти младенца стала механическая асфиксия - удушение.