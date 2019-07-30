цей матеріал доступний українською

В Днепре неизвестные взорвали банкомат и скрылись с добычей (фото, видео)

10:50, 30 июля 2019
Происшествия
70 0
В Днепре неизвестные взорвали банкомат / фото dp.informator.ua

Об этом пишет "Информатор". 

Читайте такжеНа Днепропетровщине банда рецидивиста, которого 2 дня назад отпустили под залог, подорвала банкомат (фото, видео)

Инцидент произошел около 02:00 на улице Торговой. Через несколько минут после взрыва на месте уже были сотрудники охранной фирмы. Они выяснили, что неизвестные, запустив трубку с газом, подорвали банкомат, расположенный в здании небольшого продуктового магазина. Чтобы забрать добычу, преступники взломали дверь торговой точки. Пострадал холодильник, расположенный в магазине. 

На месте ЧП работали взрывотехники, следственно-оперативная группа и патрульные.

Напомним, в Киеве неизвестный вытащил пакеты с деньгами из инкассаторской машины, пока инспекторы заправляли банкомат. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#банкоматпогода в Днепре