В Днепре неизвестные взорвали банкомат и скрылись с добычей (фото, видео)

Чтобы забрать добычу, преступники взломали дверь торговой точки.

В ночь с понедельника на вторник, 30 июля, в Днепре неизвестные подорвали очередной банкомат "Приватбанка" и украли все деньги.

Об этом пишет "Информатор".

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Инцидент произошел около 02:00 на улице Торговой. Через несколько минут после взрыва на месте уже были сотрудники охранной фирмы. Они выяснили, что неизвестные, запустив трубку с газом, подорвали банкомат, расположенный в здании небольшого продуктового магазина. Чтобы забрать добычу, преступники взломали дверь торговой точки. Пострадал холодильник, расположенный в магазине.

На месте ЧП работали взрывотехники, следственно-оперативная группа и патрульные.

Напомним, в Киеве неизвестный вытащил пакеты с деньгами из инкассаторской машины, пока инспекторы заправляли банкомат.