На Днепропетровщине злоумышленник подорвал гранатой авто предпринимателя, пострадали двое людей

Подозреваемого в преступлении задержали и доставили в отдел полиции.

В Никополе Днепропетровской области в результате брошенной в автомобиль 41-летнего местного предпринимателя гранаты РГД-5 телесные повреждения получили двое пассажиров авто.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в области, пострадавшие от взрыва получили множественные осколочные ранения. Сейчас они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

«Информация о взрыве поступила в полицию около 22:53 28 июля. По словам заявительницы, на перекрестке улицы Новикова и Коцюбинского неизвестные бросили под автомобиль Mitsubishi Outlander взрывной предмет», - говорится в сообщении

Эксперты-взрывотехники изъяли с места происшествия фрагменты гранаты.

Подозреваемый в преступлении установлен, задержан и доставлен в Никопольский отдел полиции. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут установлены мотивы преступления.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст.15 (покушение на преступление) п.1,5 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.