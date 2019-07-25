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"Укрзализныця" отреагировала на загадочную смерть 11-летнего мальчика возле колеи на Хмельнитчине

13:29, 25 июля 2019
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

Укрзализныця обещает предоставить всю необходимую информацию и содействовать следователям для скорейшего установления обстоятельств смерти 11-летнего мальчика, тело которого обнаружил железнодорожный техник вблизи путей в селе Волосское Деражнянского района Хмельницкой области.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, правоохранители уже установили личность погибшего. Им оказался 11-летний киевлянин, который этой ночью поездом Рахов – Киев возвращался домой с отдыха вместе с группой детей.

«Поездная и локомотивная бригада поезда готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить все необходимые показания. Наши соболезнования родным и близким мальчика. Надеемся на быстрые и объективные результаты расследования», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в селе Волосское Деражнянского района Хмельницкой области утром нашли 11-летнего мальчика из Киева, который этой ночью в поезде «Рахов – Киев» возвращался домой с отдыха.

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Теги: #Хмельнитчина