В Житомирской области в результате ДТП взорвался автомобиль, четыре человека - в реанимации (фото)

Авария произошла сегодня утром в Лугинском районе на трассе «Киев – Ковель – Ягодин».

Сегодня утром в Лугинском районе Житомирской области столкнулись два автомобиля, один из них взорвался, в результате чего четыре человека оказались в реанимации.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области, авария произошла около 7.00 на 173 км автодороги международного значения «Киев - Ковель - Ягодин.

На месте происшествия работали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа Лугинского отделения полиции, спасатели и медики.

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vivaro, 64-летний житель Одесской области, врезался в автомобиль ВАЗ, оборудованный газобаллонной установкой. Последним управлял 38-летний житель Олевского района Житомирской области, ВАЗ ехал впереди Opel Vivaro и в это время поворачивал на автозаправку.

В результате столкновения газобалонная установка, находившаяся в багажнике ВАЗа, взорвалась и вызвала пожар. В результате ДТП травмы и ожоги получили водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ, жители Овручского района, и жительница Коростеня. Всех доставили в реанимационное отделение Коростенской городской больницы. Продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия.