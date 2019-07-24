Главного инспектора таможенного поста "Борисполя" поймали на взятке

Сотрудники главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке главного государственного инспектора таможенного поста "Борисполь-аэропорт" Киевской таможни.

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Как сообщается на странице СБУ в Facebook, оперативники установили, что таможенник вымогал от украинца 800 долларов.

"За указанную сумму злоумышленник обещал мужчине беспрепятственное прохождение таможенного контроля, в частности по проверке багажа во время прибытия авиационным транспортом в Украину из одной из стран Восточной Азии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали таможенника в Киеве во время передачи очередной суммы неправомерной выгоды в размере 400 долларов. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение им первой части взятки.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других должностных лиц.