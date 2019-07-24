Появились жуткие подробности об изнасиловании 9-летнего мальчика в Одесской области (фото)

Злоумышленник подошел к мальчику, который ловил рыбу, со спины, закрыл рот ладонью и затащил в сторожевой домик, где изнасиловал.

Пенсионер, задержанный в Измаильском районе Одесской области за изнасилование 9-летнего мальчика, оказался охранником пруда, в котором ребенок ловил рыбу.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, заявление об изнасиловании поступило в полицию вчера вечером.

Как выяснилось, ребенок приехал в село Кирнички в гости к родственникам. Во вторник он без сопровождения взрослых пошел на местный пруд, где ловил рыбу.

Установлено, что злоумышленник подошел к мальчику со спины, закрыл рот ладонью и затащил в сторожевой домик, где изнасиловал.

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«О сексуальном насилии со стороны неизвестного мужчины девятилетний мальчик рассказал родственникам, к которым приехал в гости, и те сразу позвонили в полицию», - рассказали в главке.

Принятыми мерами за несколько часов личность подозреваемого была установлена. Злоумышленником оказался житель этого же района, 1956 года рождения, работающий охранником пруда. Мужчину задержали в другом селе – по месту его проживания.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения он задержан в порядке ст. 208 УПКУ.

За подобное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин написал в Facebook о задержании в Одесской области пенсионера по подозрению в изнасиловании 9-летнего мальчика.