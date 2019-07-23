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В Крыму туристов избили за отказ платить за фото с орлом (видео)

14:35, 23 июля 2019
Происшествия
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Видео потасовки поделился пользователь Facebook Сандро Кириак и указал, что они принадлежат его близкому другу.

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Инцидент произошел 22 июля у стен Генуэзской крепости в курортном городе Судак. По словам Кириака, фотографы с орлами навязали свои услуги туристам и стали вымогать деньги. Когда те отказались заплатить больше, они накинулись на них толпой и начали избивать.

В ролике видно, как несколько мужчин пинают ногами лежащего в пыли человека, а другие стоят рядом и наблюдают. При этом находящийся рядом торговец поспешно отходит от прилавка и скрывается из кадра.

Как передает РИА Новости, мэр Судака сообщил, что местная полиция уже разбирается с происшествием. Личности нападавших и потерпевших пока не установлены.

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Теги: #Крым