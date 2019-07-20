Около ста картин из Франции пытались провезти через украинскую таможню (фото)

Одно из полотен датируется 19 веком.

Сотрудники Киевской таможни обнаружили в грузовике, который прибыл из Франции, 98 картин, спрятанные среди деревянных рам.

По информации Государственной фискальной службы Украины, одна из картин датирована 1842 годом.

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«Получателем этого груза должен был стать француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины. Однако, к этому времени этот человек так и не появился у Киевской городской таможни ГФС», — сообщили в ведомстве.

Культурную и материальную ценность картин установят после экспертизы. Пока полотна находятся в зоне таможенного контроля Киевской городской таможни ГФС, продолжается осмотр.

По мнению таможенников, есть вероятность, что люди, которые организовали операцию, хотели скрыть картины от таможенного контроля. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере ста процентов стоимости товара и его конфискация.

Ранее специалисты Государственного художественного музея в Амстердаме начали реставрацию монументального группового портрета «Ночной дозор» Рембрандта Гарменсзона ван Рейна, написанного в XVII веке.

12 реставраторов будут работать над одной из самых известных и амбициозных картин нидерландского художника около 10 месяцев внутри специально сконструированной стеклянной камеры, которую спроектировал французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт. Весь процесс можно наблюдать как непосредственно на месте, так и онлайн.