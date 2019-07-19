В Донецкой области девочка забеременела от дедушки-насильника, пока мать была на заработках

Врачи вызвали полицию, девочка рассказала, что когда матери не было рядом, дедушка насиловал ее.

В Донецкой области дедушка насиловал свою внучку, пока мать ездила на заработки в Польшу.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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Как сообщается, в связи с затруднительным материальным положением 30-летняя мать периодически уезжала на заработки в Польшу, свою дочку оставляла на родителей сожителя.

"После улучшения материального положения ребенка забрала к себе в Гданьск, где через некоторое время по направлению учебного заведения ребенка направили в местную больницу, где была установлена беременность сроком 7 месяцев", - говорится в сообщении.

Врачи вызвали полицию, девочка рассказала, что когда матери не было рядом, дедушка насиловал ее. Через некоторое время ребенок родил в родильном центре Гданьска девочку.

Ранее в Винницкой области психически больной мужчина 1954 года рождения изнасиловал 7-летнюю девочку.