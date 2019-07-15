В Риме туриста оштрафовали на 550 евро за сбор монет в фонтане

Когда мужчина увидел правоохранителей, то тщетно пытался спрятать монеты в кармане.

В Риме туриста из Нидерландов поймали на собирании монет в фонтане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Roma Today.

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Инцидент произошел около 5 утра в субботу. Полицейский патруль, который осуществлял проверку на Пьяцца-Навона увидел в одном из фонтанов – фонтан Мавра – мужчину, который собирал монеты.

Когда мужчина увидел правоохранителей, то тщетно пытался спрятать монеты в кармане.

В результате инцидента монеты конфисковали, а 36-летнего туриста оштрафовали.

Недавно власти Рима ввели жесткие правила, чтобы ограничить неприемлемое поведение туристов. В частности, был введен запрет на купание в фонтанах.