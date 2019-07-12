В Сумах в мужчину и его 15-летнюю дочь стреляли из-за раздела имущества

Стоимость жизни двух человек было оценено заказчиком преступления в 50 тыс. грн.

В Сумах задержали двух подозреваемых в покушении на убийство мужчины и его 15-летней дочери, в которых стреляли 10 июля в центре города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, установлено, что заказчиком и организатором преступления был близкий родственник потерпевших, а исполнителем-киллером – его знакомая.

«Поводом для убийства стали личная неприязнь и раздел имущества. Преступление планировалось длительное время, а оружие готовилось заранее. Стоимость жизни двух человек была оценена в 50 тысяч гривен. После неудачного покушения женщина пыталась уничтожить любые следы, в том числе утопив оружие в реке», - отмечается в сообщении.

Сейчас оба злоумышленника задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Сумах 10 июля в переулке Терезова в одном из офисных помещений во время устроенной женщиной стрельбы были ранены два человека. Пострадавшие – мужчина и его 15-летняя дочь.