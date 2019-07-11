Полиция показала фотороботы неизвестных, обстрелявших авто полицейского в Ужгороде

На территории Закарпатской области введен специальный оперативный план "Сирена".

Полиция назвала приметы и показала фотороботы злоумышленников, которые совершили нападение на начальника Управления защиты экономики Национальной полиции в Закарпатской области Андрея Иванкива.

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Как отмечается на сайте Нацполиции, в совершении данного правонарушения подозреваются двое лиц:

«1 - рост 175 см. возраст до 25 лет, одет: синяя куртка до колена, на голове имел парик седого цвета, также капюшон, очки темного цвета, на куртке на поясе кобура с левой стороны в кобуре оружие рукояткой вперед, кобура черного цвета тканевая, темные спортивные штаны и кеды светлого цвета»

«2 - Лицо на велосипеде возраст 24-25 лет, круглолицый, волосы короткие русые, брюки темного цвета, майка серого цвета, предварительно может направляться в микрорайон "Новый" г. Ужгород».

По факту нападения открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 348 УК Украины. На территории области введен специальный оперативный план "Сирена".

Личный состав полиции ориентирован на установление и задержание подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде обстреляли автомобиль начальника Управления защиты экономики Национальной полиции в Закарпатской области Андрея Иванкива. Правоохранитель не пострадал, ранена жительница города Ужгород, которая проходила рядом.

МВД расценивает это как попытку противодействия борьбе с контрабандой.