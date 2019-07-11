В Ужгороде обстреляли автомобиль офицера полиции, ранена случайная прохожая (фото)

Аваков считает, что обстрел - это попытка остановить деятельность подразделения полиции, которое эффективно борется с контрабандой.

В Ужгороде обстреляли автомобиль начальника Управления защиты экономики Национальной полиции в Закарпатской области Андрея Иванкива, МВД расценивает это как попытку противодействия борьбе с контрабандой.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков и начальник Нацполиции Сергей Князев заявили сегодня на совместном брифинге.

«Сегодня в 9.00 начальник Управления защиты экономики Закарпатского подразделения (Андрей Иванкив – УНИАН) при следовании на работу получил пять пулевых выстрелов в свой автомобиль. Ранена жительница города Ужгород, которая шла рядом», - сообщил Князев.

В свою очередь Аваков заявил, что «это была направленная акция по попытке остановить эффективно действующее подразделение полиции, который в Закарпатье борется с проявлениями контрабанды».

По словам Авакова, несколько дней назад правоохранители задержали партию контрабандных сигарет на сумму свыше 5 млн долларов.

«Мы видим, что эти недобросовестные люди пытаются сопротивляться таким способом», - добавил он.

В то же время Аваков подчеркнул, что это никоим образом не остановит правоохранителей, а сделает лишь более решительными в продолжении борьбы с контрабандой.