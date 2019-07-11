Анастасия Ковалева умерла: что известно о мужчине, который поджег свою невесту в Запорожье (фото, видео)

Девушка и мужчина были знакомы около года. В соцсетях Анастасии много фото с Виталием и признаний в чувствах.

В Запорожье после недели лечения в реанимации скончалась 22-летняя Анастасия Ковалева. У девушки не выдержало сердце. Ее облил горючим веществом жених Виталий Чайковский и поджег. Девушка получила 90% ожогов тела, 29-летний мужчина – арест (60 дней содержания под стражей).

Что известно о Виталии Чайковском, убившем Анастасию Ковалеву

Он - официально безработный, родом с Донбасса. Мужчина разведен и имеет от первого брака ребенка, пишет ТСН.

Виталий был щедр: дарил невесте дорогие вещи, цветы и драгоценности. Впрочем деньги на жизнь, дорогие подарки и путешествия брал у родителей.

"Он не имеет ни постоянного местожительства, ни постоянных легальных доходов в городе Запорожье и за его пределами. Он не имеет местных социальных, в том числе, и родственных связей", - говорит заместитель руководителя запорожской прокуратуры №3 Кирилл.

Девушка и мужчина были знакомы около года. В соцсетях Анастасии много фото с Виталием и признаний в чувствах. В одном из сообщений она написала, что за несколько месяцев знакомства он позвал замуж. Признание делал с кольцом и в присутствии родителей.

Впрочем, мужчина был очень ревнивым. Об этом сама девушка неоднократно писала в социальных сетях.

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"Никогда не просила подарки, но при этом он всегда до копейки на меня все потратит. Мы обычная семья, но он из себя лезет, чтобы подарить золото, айфоны, белье за 2 тыс., духи за 4 и многое другое. Более года отношений - и ни одной недели без цветов. За все время максимум 3 дня не виделись (якобы), а так 24/7. Если скандалим, то пол квартиры разрушаем, миримся - вторая половина страдает", - так писала Наста в своему фотоблоге в конце апреля текущего года.

О том, что Виталий очень ревнивый, рассказывали и подруги погибшей, с которым она почти не виделась – он запрещал.

"Настя - моя подруга детства, я с ней очень часто общалась. Когда она начала с ним встречаться, он ее постоянно ревновал, она постоянно практически дома сидела, из дома не могла выйти даже на кофе. Про него я вообще почти ничего не знаю. Когда с ней встречались, она говорила, что он очень добрый и все остальное. Не думала, что он на такое способен, откровенно говоря", - подтверждает подруга Карина.

Напомним, в Запорожской области 2 июля после 21:00 во время внезапной ссоры 29-летний мужчина облил свою сожительницу, 1997 года рождения, горючим веществом и поджег ее.

Поджег он ее якобы из-за ревности. Уже в суде мужчина плакал и объяснял - хотел таким образом "укрепить отношения" - не сжигать, а лишь напугать.