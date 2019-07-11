В Одесской области в пруду утонул 7-летний мальчик

Малолетний ребенок утонул на глазах у сверстника.

В Раздельнянском районе Одесской области в пруду утонул 7-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, ЧП произошло 10 июля в селе Егоровка.

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«О том, что 7-летний мальчик пошел купаться в местный пруд, прыгнул в воду и не вынырнул, в полицию сообщил сельский председатель. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа», - сообщили в главке.

Установлено, что, оставшись без присмотра взрослых, мальчик пошел купаться в пруд. Прыгнув с берега в воду, ребенок утонул. О произошедшем взрослым сообщил товарищ погибшего, который и стал свидетелем трагедии.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Тело водолазы достали со дна пруда. Явных признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначен ряд экспертиз.