В Киеве голый мужчина побил дедушку и 2-летнего ребенка

Правоохранители предполагают, что злоумышленник находился под действием препаратов.

В Киеве голый мужчина набросился на пенсионера и маленького ребенка. Злоумышленник ударил дедушку, забрал его коляску, повредил им автомобиль и ударил мальчика, который пробегал рядом.

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Ребенка и правонарушителя, который, вероятно, находился под действием препаратов, доставили в больницу, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Мужчина выбежал голым из подъезда и начал неадекватно себя вести. Подбежал к дедушке, ударил его и отобрал тележку. Потом повредил им автомобиль, припаркованный рядом, и ударил 2-летнего мальчика. В конфликт вмешались свидетели происшествия, задержали правонарушителя и передали его полицейским", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Его доставили в больницу, где после проведенного анализа установили, что он отравился неизвестным веществом. Против него открыто уголовное производство по ч.3 ст.296 (хулиганство).

Как сообщал УНИАН, сегодня на нардепа Березу напали в Киеве.