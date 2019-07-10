На нардепа Березу напали в Киеве

Во время встречи Березы с избирателями 44-летний киевлянин распылил в лицо депутата слезоточивый газ.

На внефракционного народного депутата Борислава Березу совершено нападение в Киеве, полицейские задержали подозреваемого.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, во время встречи Березы с избирателями правонарушитель распылил в лицо депутата слезоточивый газ.

«Происшествие случилось на улице Данькевича в Деснянском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что возле парка «Молодежный» на народного депутата совершено нападение. На вызов выехала следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении.

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Правонарушителя остановила охрана Березы, а полиция задержала его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 44-летний местный житель.

Следственный отдел Деснянского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы. Решается вопрос объявления мужчине о подозрении.

В комментарии УНИАН Береза уточнил, что инцидент произошел 9 июля, а нападавшего задержали сегодня, 10 июля, ночью. «Вчера была попытка совершить нападение, но ее пресекли, пытались забрызгать меня слезоточивым газом», - заявил он.

По словам Березы, в результате инцидента он не пострадал. Он утверждает, что на него пытались совершить нападение «наемники Шария». «Уже есть материалы допроса (нападавшего - УНИАН). Это были люди, которых нанял Шарий, а вот кто нанимал Шария для этого - это очень интересно, и я надеюсь, что правоохранители смогут дать ответ на этот вопрос», - сказал депутат.